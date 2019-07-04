В соцсетях раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко — фото

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Телеведущая и Влад Топалов, которые официально поженились прошлой осенью, когда невеста была на седьмом месяце беременности, сыграли наконец пышную свадьбу в Италии.

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Фото, видео : Instagram @reginatodorenko, @reginatodorenko2245

Пользователи соцсетей раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко. Пышное торжество состоялось во вторник, 2 июля, в итальянском Соренто – более полугода спустя после того, как телеведущая и Влад Топалов официально поженились. В октябре 2018 невеста была на седьмом месяце беременности и празднование этого события с родственниками и друзьями пара отложила на потом. И хотя супруги пока не опубликовали свадебных фотографий, один снимок все же появился в Instagram и сразу подвергся тщательному изучению и критике пользователей.  

Instagram @reginatodorenko2245

 «Платье так себе»

«Платье без вкуса, жених в ботинках на голую ногу... Да уж»

«Платье так себе... и сама лохматая»

«Все супер, блин кроме прически у Регины, счастья молодым», - пишут комментаторы.

Впрочем, большинство все-же признает, что Тодоренко и Топалов – необычайно красивая пара, а платье невесты стильное и красивое.  

«Сердце львицы, взгляд волчицы»: Лобода похвасталась «аппетитными» формами

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за пару дней до свадьбы, по дороге в Италию потерялся чемодан с одеждой Влада Топалова, в результате жених оказался перед перспективой отправится на церемонию в плавках.

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