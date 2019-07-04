Певец Александр Коган потратил на свадьбу 200 миллионов рублей

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Торжество артист решил провести в Америке.

Фото : www.globallookpress.com

Российский исполнитель Александр Коган не делится с поклонниками подробностями личной жизни в сети. Новость о его свадьбе стала для фанатов неожиданностью.

Об избраннице певца Анастасии известно очень мало, однако некоторую информацию о бракосочетании общественности все же удалось выяснить. Торжество прошло в Америке в фешенебельном нью-йоркском Plaza Hotel. Здесь сняли несколько голливудских фильмов, среди которых «Война невест».

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На организацию торжества ушло около 200 миллионов рублей, сообщает Teleprogramma.pro. Молодоженов поздравлял Филипп Киркоров, Алика Смехова, Галина Юдашкина, певица Зара и другие знаменитости.

Гвоздем программы стала Глория Гейнор. Легендарная 70-летняя певица редко выходит на сцену, но для свадьбы Когана, видимо, сделала исключение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой.

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