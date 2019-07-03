Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

, 18:47 Фото 48

Актриса надела обручальное кольцо, а ее жених приоделся в смокинг.

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Фото, видео : Instagram @tarntgoltsofficial

В прошлом году Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев признались фанатам, что встречаются. Сейчас звездная парочка путешествует по Европе. Новый пост Марка в Instagram вызвал бурю обсуждений у фанатов. На снимке актер одет в смокинг. Поклонники предположили, что звезда отправился на собственную свадьбу.

«Вылитый жених!»

«Жениться собрался?» — спрашивают у Богатырева фолловеры.

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Ситуация оказалась более прозаичной: актер отправился слушать венскую оперу. В театре он хотел выглядеть соответствующе. Однако фанаты отыскали еще одно подтверждение тайной свадьбы. Татьяна Арнтгольц опубликовала фотографию, где на ее пальце красуется колечко.

Instagram @tarntgoltsofficial

Звездная пара и после этого никак не прокомментировала слухи о женитьбе. Несмотря на то, что Марк Богатырев несколько раз публично признавался в любви Татьяне Арнтгольц. Поклонники не расстраиваются. Они уверены — торжество скоро состоится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери.

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