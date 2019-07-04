Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета

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Исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета проверили влияние продуктов на профилактику хронических заболеваний.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета рассказали, что употребление молока с низкой жирностью способно снизить риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа, сообщает ФАН.

Исследователи проанализировали 14 работ, посвященных роли молока и продуктов на его основе в профилактике хронических заболеваний. Выяснилось, что у людей, которые время от времени пьют молоко или употребляют молочные продукты, более низкий риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

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Ученые также пришли к выводу, что молоко снижает риск развития возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры и риск перелома позвонков. Однако употребление молочных продуктов не спасет от перелома бедра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кондитерские изделия и сыры могут начать маркировать по типу «светофор».

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Ученые назвали напиток, препятствующий развитию рака и диабета

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