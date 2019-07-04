Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

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Численность населения в небольших городах резко сократилась из-за отсутствия культурных мероприятий и квалифицированной медицинской помощи, считает вице-премьер России.

Фото : ТАСС / Данилюшин Александр

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что из малых городов за 15 лет уехали почти 1,5 миллиона человек. Такие цифры она озвучила на заседании Международного конгресса Urban Health. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, больше всего местных жителей уехали из малых городов Урала, Сибири и Приволжья. Голикова отметила, что люди чаще всего мигрируют в столицу, Санкт-Петербург или на юг страны.

Основными причинами оттока населения из небольших населенных пунктов Татьяна Голикова называет отсутствие качественной медицины, культурного досуга, высших образовательных учреждений, карьерного роста и высокого заработка.

Сейчас в России около двух тысяч малых городов. В них проживают порядка 23 миллионов граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Голикова озвучила удручающую статистику смертности россиян.

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