Видео: Автобус протаранил остановку с детьми на Камчатке, один человек погиб

В Петропавловске-Камчатском произошло смертельное ДТП. В четверг, 4 июля, автобус протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились несколько человек, в том числе дети. В результате аварии трое пострадали, один — погиб. По предварительным данным, это мальчик 2005 года рождения. Раненые были госпитализированы.

Причина ДТП пока неизвестна, но по одной из версий, во время движения у водителя автобуса внезапно могли возникнуть проблемы со здоровьем, из-за чего он потерял контроль над управлением своим транспортным средством. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в страшной аварии на западе Москвы.