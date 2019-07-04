Видео: Автобус протаранил остановку с детьми на Камчатке, один человек погиб

, 11:31 Видео 59

Смертельное ДТП произошло в четверг, 4 июля, в Петропавловске-Камчатском.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, YouTube, ВКонтакте

В Петропавловске-Камчатском произошло смертельное ДТП. В четверг, 4 июля, автобус протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились несколько человек, в том числе дети. В результате аварии трое пострадали, один — погиб. По предварительным данным, это мальчик 2005 года рождения. Раненые были госпитализированы.

Причина ДТП пока неизвестна, но по одной из версий, во время движения у водителя автобуса внезапно могли возникнуть проблемы со здоровьем, из-за чего он потерял контроль над управлением своим транспортным средством. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в страшной аварии на западе Москвы.

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Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

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