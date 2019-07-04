«Изменяешь Насте?»: Потап озадачил фанатов неоднозначным фото с лидером Rammstein

, 18:29 Фото 374

Вместо своей сексуальной жены Насти Каменских, Потап опубликовал в сети фото с Тиллем Линдеманном.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @realpotap

Продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, поделился с подписчиками в Instagram совместным фото с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Снимок Потап никак не подписал, поставив только хэштег «медовый месяц», чем еще больше заинтриговал фолловеров. Видимо, музыкант решил провести второй медовый месяц с лидером немецкой группы, решили фанаты.

В мае 2019 года украинский музыкант сыграл свадьбу с певицей Настей Каменских, с которой они долгое время выступают дуэтом. После торжества пара улетела в теплые края.

Instagram @realpotap

Поклонники поняли иронию продюсера и даже пожелали Потапу и Тиллю счастливого медового месяца. Однако сам Потап больше не комментировал снимок, оставляя фолловерам простор для фантазии. Большинство подписчиков завалили Потапа вопросами о том, когда Линдеманн приедет на Украину с концертом.

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К слову, уже не первый год ходят слухи о том, что Тилль Линдеманн крутит роман со Светланой Лободой. Поклонники считают, что дочку Тильду она родила от немецкого музыканта. Впервые о романе Лободы и Тилля заговорили летом 2017 года, когда в сети появились их совместные снимки, сделанные на фестивале «Жара» в Баку. Однако певица эти слухи никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лобода интригует поклонников постами о замужестве.

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