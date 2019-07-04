«Изменяешь Насте?»: Потап озадачил фанатов неоднозначным фото с лидером Rammstein

Продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, поделился с подписчиками в Instagram совместным фото с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Снимок Потап никак не подписал, поставив только хэштег «медовый месяц», чем еще больше заинтриговал фолловеров. Видимо, музыкант решил провести второй медовый месяц с лидером немецкой группы, решили фанаты.

В мае 2019 года украинский музыкант сыграл свадьбу с певицей Настей Каменских, с которой они долгое время выступают дуэтом. После торжества пара улетела в теплые края.

Instagram @realpotap