Видео: Четырехлетний мальчик погиб в Москве из-за упавшего дерева

В Москве на четырехлетнего ребенка упало дерево. ЧП произошло днем в четверг, 4 июля. Малыш играл в песочнице во дворе дома, когда, по словам очевидцев, сильным порывом ветра стоявшее рядом с детской площадкой дерево буквально вырвало с корнем. Ствол упал на голову мальчика.

Очевидцы говорят, что мать ребенка в этот момент находилась неподалеку. Она попыталась вытащить мальчика из-под дерева, но не смогла. Женщине помогли поднять дерево прохожие. Они же вызвали бригаду скорой помощи. Однако ребенку помочь не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Пятый канал

«Крик ужасный был. Я слышала с балкона. Выбежала, думала, может, дерево успею поднять», — рассказывает местная жительница.

У погибшего мальчика в живых остался брат-близнец. Он тоже находился рядом с местом трагедии. Дерево его не задело, ребенок не пострадал.