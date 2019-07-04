Видео: Четырехлетний мальчик погиб в Москве из-за упавшего дерева

В Москве на четырехлетнего ребенка упало дерево. ЧП произошло днем в четверг, 4 июля. Малыш играл в песочнице во дворе дома, когда, по словам очевидцев, сильным порывом ветра стоявшее рядом с детской площадкой дерево буквально вырвало с корнем. Ствол упал на голову мальчика.
Очевидцы говорят, что мать ребенка в этот момент находилась неподалеку. Она попыталась вытащить мальчика из-под дерева, но не смогла. Женщине помогли поднять дерево прохожие. Они же вызвали бригаду скорой помощи. Однако ребенку помочь не удалось. От полученных травм он скончался на месте.
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