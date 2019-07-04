Четыре человека получили травмы после мощного урагана в Москве

, 6:12 Эфирная новость 103

Синоптики пока не радуют — погода в столице только портится. К выходным похолодание до десяти градусов.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

Тема:
Погода 3854

На Москву обрушился мощный ураган, пострадали четыре человека. Одного придавило дорожным знаком, остальные оказались под упавшими деревьями. Все в больнице.

Ливни и грозы преследуют столицу не первый день, сегодня жара сменилась похолоданием. К концу недели ночью будет всего десятьградусов выше нуля. По словам синоптиков, такая погода характерна, скорее, для конца августа.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, непогода накрыла и соседний Санкт-Петербург. В частности, молния попала в заходящий на посадку в Пулково самолет.

Тема:
Погода 3854
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