Момент падения дерева на ребенка в Москве попал на видео

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент падения дерева на ребенка в Москве. ЧП произошло днем в четверг, 4 июля. Трехлетний Артем П. играл в песочнице во дворе дома, когда из-за сильного порыва ветра на него упало стоявшее рядом с детской площадкой дерево.

По словам очевидцев, мать ребенка в этот момент находилась неподалеку. Она попыталась вытащить мальчика из-под дерева, но не смогла. Прохожие вызвали скорую помощь. Однако спасти мальчика не удалось. От полученных травм он скончался на месте. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека получили травмы после мощного урагана в Москве.