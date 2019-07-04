Видео: Вьетнамский рынок горит в Берлине, дым виден за несколько километров

На востоке Берлина, в округе Лихтенберг горит вьетнамский рынок Dong Xuan Center, столб черного дыма виден за несколько километров.

По предварительным данным, днем в четверг, 4 июля, сначала загорелся уличный контейнер, но затем пламя перекинулось и на ангары. На месте работают 60 пожарных.

Это крупнейший рынок в немецкой столице размером в 24 футбольных поля. Здесь размещены восемь ангаров длиной до 200 метров, в которых расположены около двух тысяч магазинов с одеждой, электроникой, продуктами питания, игрушками и прочим. Тут же находятся рестораны, парикмахерские, юридические конторы, бюро переводчиков.

В Берлине официально проживают около 27 тысяч граждан Вьетнама. Рынок также популярен среди коренных немцев и туристов.

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