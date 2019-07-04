Назначена дата суда по вопросу признания бренда «КВН» за Масляковым

19 августа суд рассмотрит дело по бренду «КВН». Как сообщают «Известия», компания «Группа 7» оспаривает отнесение товарного знака к объединению «АМиК», гендиректор которого — Александр Масляков. Истцы обжалуют решение Роспатента от февраля 2019-го.

Дату заседания несколько раз переносили, поскольку Роспатент так и не представил возражение на заявление истца. Судебный процесс может осуществляться только при наличии весомых аргументов от обеих сторон. Также суд в третий раз обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности предоставить необходимые документы.

Ранее Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН.