Назначена дата суда по вопросу признания бренда «КВН» за Масляковым

, 17:14 58

«Группа 7» выступает против закрепления интеллектуальных прав за компанией «АМиК».

Фото : Скриншот с YouTube

19 августа суд рассмотрит дело по бренду «КВН». Как сообщают «Известия», компания «Группа 7» оспаривает отнесение товарного знака к объединению «АМиК», гендиректор которого — Александр Масляков. Истцы обжалуют решение Роспатента от февраля 2019-го.

Дату заседания несколько раз переносили, поскольку Роспатент так и не представил возражение на заявление истца. Судебный процесс может осуществляться только при наличии весомых аргументов от обеих сторон. Также суд в третий раз обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности предоставить необходимые документы.

Ранее Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН.

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +9°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

Последние новости

17:46
Иван Краско рассказал о страшной и нелепой смерти своей матери
17:41
Москва выразила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией
17:32
Фото: Русалочку в фильме Disney сыграет темнокожая R&В певица
17:26
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году
17:21
«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты
17:14
Назначена дата суда по вопросу признания бренда «КВН» за Масляковым

Сейчас читают

Видео: Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу
«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем
Актриса Анастасия Макеева вынудила мужа бросить работу

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге