Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН

Юморист, артист разговорного жанра и телеведущий Максим Галкин рассказал, почему его не приглашают в жюри популярной телеигры Клуб веселых и находчивых (КВН). Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

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По словам Галкина, все дело в том, что, когда он единственный раз почти 20 лет назад судил игру, то допустил «оплошность». В то время, когда все остальные судьи поставили за выступление одной из команд оценки четыре и пять баллов, он оценил выступление на тройку. В перерыве к нему подошел бессменный ведущий игр высшей лиги КВН Александр Масляков и пожурил его, мол, так у них не принято.

Как уверяет артист, при выставлении дальнейших оценок он «исправился», но с тех пор, как он полагает, его и не приглашают судить КВН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой замок, по данным телеведущего Андрея Малахова, юморист со своей супругой Аллой Пугачевой возводят на Кипре. В ответ на это Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны».