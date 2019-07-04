В жутком ДТП в Краснодарском крае погиб ребенок и двое взрослых

Смертельное ДТП произошло в Тбилисском районе Кубани на автотрассе Краснодар — Кропоткин. В четверг, 4 июля, в результате столкновения трех автомобилей погибли три человека, в том числе маленький ребенок.

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима водителем автомобиля Mercedes — машина столкнулась с ехавшим впереди автомобилем «ВАЗ-2109», после чего тот выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris.

В аварии погибли три человека, находившиеся в отечественном авто — мужчина, женщина и трехлетняя девочка. Также в больницу с места ДТП доставлены двое пассажиров Mercedes, среди которых был 12-летний ребенок.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту ДТП, и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Петропавловске-Камчатском — 4 июля автобус выехал на остановку, где насмерть задавил ребенка.