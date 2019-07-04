Акция против американских санкций проходит перед резиденцией посла США в Москве

, 16:22 16

В День независимости США десятки митингующих скандировали призывы к отмене американских санкций.

Фото : Instagram @wsoloviov

Десятки демонстрантов вышли на акцию против американских санкций в День независимости США в четверг, 4 июля. Участники митинга собрались у резиденции американского посла в Москве, где скандировали призывы к отмене ограничительных мер в отношении российских компаний.

Как стало известно ТАСС, на акцию вышли сотрудники российского автоконцерна «ГАЗ», который находится под санкциями США. Часть протестующих пришла к Спасо-хаусу с плакатами, на которых написаны лозунги против санкционной политики Вашингтона. В своих выступлениях демонстранты пытались доказать, что принципы Конституции США противоречат политике давления на другие страны посредством ограничительных мер.

Как отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД, акция была согласована с мэрией Москвы и проводилась не первый раз. Прежде рабочий совет компании «ГАЗ» вышел на митинг у посольства США 10 июня.

Посол США Джон Хантсман, комментируя поведение демонстрантов, подчеркнул, что американские ценности «включают в себя право на выражение различных точек зрения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США готовятся ко Дню независимости.

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