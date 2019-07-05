В России появятся новые плацкартные вагоны без боковых полок

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД — Прим. ред.) представила концепцию нового плацкартного вагона без боковых полок, сообщает KP.RU.

Спальные места увеличат на 17,5 сантиметра. В обновленных вагонах планируется индивидуальное освещение, розетки и USB-порты. Вместо нынешних 54-х спальных мест для пассажиров теперь будет 40. Дизайн интерьера выполнят в серых, красных и бежевых тонах.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

В ФПК отметили, что плацкарты без боковых полок пока лишь концепт. Сначала компании предстоит выяснить, насколько такие вагоны будут востребованы среди пассажиров. Если спрос будет большим, то перейдут к реализации проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детские купе появятся в российских поездах уже в августе. Места для детей будут снабжены специальными устройствами, защищающими от падения. В поезде приготовят игрушки и настольные игры.