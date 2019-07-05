«Недалекие»: Отец четверых детей Оскар Кучера обозвал сторонников чайлдфри

Актер театра и кино, отец четверых детей Оскар Кучера в авторской колонке на одном из образовательных порталов выразил свое мнение о движении чайлдфри, пишет Teleprogramma.pro.

Артист заявил, что никогда не сможет понять этих людей, потому что в природе человека заложено продолжение рода. Также он назвал таких людей потребителями, которые живут лишь в свое удовольствие.

«Нельзя двигаться по жизни только на эгоизме, нужно еще и созидать, быть родителем чего-то», — поделился своими мыслями с читателями Оскар Кучера.

Однако актер отметил, что может понять тех, кто решил посвятить свою жизнь науке, так как «дети ученых — это их открытия». Но людей, которые ничего в своей жизни не добились, не родили детей, Кучера назвал «недалекими».

Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления

При этом артист отметил, что решение заводить детей должно быть осознанным и взвешенным, так как это огромная ответственность на всю жизнь. Потому что родить ребенка недостаточно, нужно его еще вырастить, воспитать, дать возможность развиваться и состояться в этом мире.

Семья Оскара Кучеры в настоящее время находится в ожидании пятого ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены.