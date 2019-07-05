«Недалекие»: Отец четверых детей Оскар Кучера обозвал сторонников чайлдфри

, 12:59 808

Актер высказал свое мнение о людях, которые не хотят иметь детей.

Фото : Instagram @oskarkuchera

Актер театра и кино, отец четверых детей Оскар Кучера в авторской колонке на одном из образовательных порталов выразил свое мнение о движении чайлдфри, пишет Teleprogramma.pro.

Артист заявил, что никогда не сможет понять этих людей, потому что в природе человека заложено продолжение рода. Также он назвал таких людей потребителями, которые живут лишь в свое удовольствие.

«Нельзя двигаться по жизни только на эгоизме, нужно еще и созидать, быть родителем чего-то», — поделился своими мыслями с читателями Оскар Кучера.

Однако актер отметил, что может понять тех, кто решил посвятить свою жизнь науке, так как «дети ученых — это их открытия». Но людей, которые ничего в своей жизни не добились, не родили детей, Кучера назвал «недалекими».

Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления

При этом артист отметил, что решение заводить детей должно быть осознанным и взвешенным, так как это огромная ответственность на всю жизнь. Потому что родить ребенка недостаточно, нужно его еще вырастить, воспитать, дать возможность развиваться и состояться в этом мире.

Семья Оскара Кучеры в настоящее время находится в ожидании пятого ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены.

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

13:52
Сбежавшую с десятками миллионов кассиршу из Башкирии выдали свои же дети
13:47
Татьяна Арнтгольц упала с девятиэтажного дома
13:40
Семья офицера из ДНР подтвердила информацию о его похищении
13:32
Видео: Стало известно, на какую зарплату рассчитывает российская молодежь
13:25
Тина Канделаки в будущем хочет сделать пластическую операцию
13:21
«Это невозможно!»: Соцсети смущены афроамериканской русалочкой Ариэль

Сейчас читают

Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева
Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге