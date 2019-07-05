«На лабутенах»: Представители ЛГБТ пробежались в туфлях по центру Мадрида

, 11:21 Видео 65

«Забег гордости» прошел в Испании в поддержку сексуальных меньшинств.

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Фото, видео : REUTERS/Juan Medina

Нестандартный забег прошел в Мадриде. По центру испанской столицы пронеслись мужчины — представители сексуальных меньшинств. Примечательно, что обязательным условием участия в забеге было наличие на ногах туфель на высоком каблуке.

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Таким образом организаторы мероприятия хотели привлечь внимание общества к вопросам толерантности, терпимости и равноправия в своей стране в целом, и в Мадриде в частности.

Стоит отметить, что многие участники все же пошли на небольшую хитрость и для большего удобства примотали туфли к стопе скотчем, чтобы те не сваливались во время бега.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге прошел 30-й марафон «Белые ночи».

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