«Сразу потеплело»: Мария Кожевникова согрела подписчиков откровенным декольте

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком. На фото актриса позирует в спортивном топе. Из-под майки соблазнительно выглядывает шикарная грудь актрисы.

«Что-то погода перестала нам улыбаться и так весь июль, если верить прогнозам» , — подписала пост Мария.

Видимо, таким жарким снимком Кожевникова решила согреть фанатов в июльские, но холодные деньки. Фолловеры оценили фото актрисы и оставили множество комментариев у нее на странице:

«Вот и сразу потеплело с этого поста»

«Ваше декольте будет выручать в такие моменты»

«Мария, вы молодец, шикарно выглядеть не каждый может»

«Фото просто офигеннное, больше таких, пожалуйста, такая бомба», — написали юзеры.

Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Они воспитывают троих детей.

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