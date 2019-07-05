«Сразу потеплело»: Мария Кожевникова согрела подписчиков откровенным декольте

, 14:48 Фото 617

Актриса порадовала поклонников жарким снимком.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @mkozhevnikova

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком. На фото актриса позирует в спортивном топе. Из-под майки соблазнительно выглядывает шикарная грудь актрисы.

«Что-то погода перестала нам улыбаться и так весь июль, если верить прогнозам», — подписала пост Мария.

Instagram @mkozhevnikova

Видимо, таким жарким снимком Кожевникова решила согреть фанатов в июльские, но холодные деньки. Фолловеры оценили фото актрисы и оставили множество комментариев у нее на странице:

«Вот и сразу потеплело с этого поста»

«Ваше декольте будет выручать в такие моменты»

«Мария, вы молодец, шикарно выглядеть не каждый может»

«Фото просто офигеннное, больше таких, пожалуйста, такая бомба», — написали юзеры.

Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Они воспитывают троих детей.

Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что формы «русской Кардашьян» с трудом влезли в кадр.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +7°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

15:28
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream
15:09
«Слушаем!» Ревва опубликовал клип на песню «Алкоголичка» на YouTube
14:59
Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ итоги своих встреч в Осаке и Риме
14:48
«Сразу потеплело»: Мария Кожевникова согрела подписчиков откровенным декольте
14:42
Буффон вернулся в «Ювентус» ради Роналду
14:24
Фото: Грузовик влетел в стену диппредставительства России в Иране

Сейчас читают

Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева
«Алкоголичка»: новый трек Артура Пирожкова уже в сети!
Татьяна Арнтгольц упала с девятиэтажного дома

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге