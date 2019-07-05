«Сразу потеплело»: Мария Кожевникова согрела подписчиков откровенным декольте

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком. На фото актриса позирует в спортивном топе. Из-под майки соблазнительно выглядывает шикарная грудь актрисы.
Видимо, таким жарким снимком Кожевникова решила согреть фанатов в июльские, но холодные деньки. Фолловеры оценили фото актрисы и оставили множество комментариев у нее на странице:
«Вот и сразу потеплело с этого поста»
«Ваше декольте будет выручать в такие моменты»
«Мария, вы молодец, шикарно выглядеть не каждый может»
«Фото просто офигеннное, больше таких, пожалуйста, такая бомба», — написали юзеры.
Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Они воспитывают троих детей.
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