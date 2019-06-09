Видео: Роналду остановил автобус сборной Португалии, чтобы обнять мальчика

Нападающий ФК «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором команда ехала с тренировки, чтобы исполнить желание мальчика. Видео этого события облетело интернет. 11-летний болельщик караулил футбольную сборную недалеко от стадиона с плакатом «Криштиану Роналду, обними меня».

Увидев ребенка, футболист попросил водителя остановить автобус и позвал мальчика в салон, где обнял его и сфотографировался. Как сообщает португальский телеканал SIC Noticias, юного болельщика зовут Эдуардо Морейра и он страдает редким заболеванием.

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Благородный жест Роналду сделал накануне встречи сборных Португалии и Нидерландов в финале Лиги Наций, которая состоится вечером в воскресенье, 9 июня.

Ранее сеть облетело видео, на котором Криштиану Роналду не удержал в руках кубок чемпиона Италии и ударил им по голове своего сына Криштиану-младшего.