Татьяна Арнтгольц упала с девятиэтажного дома

Татьяна Арнтгольц прыгнула с девятиэтажного дома ради съемок в сериале «25-й час». Режиссер не позволил 37-летней актрисе избежать испытания. Падения с высотки требовал сюжет кинокартины. Об этом сообщает Утро.ру.

В сериале Арнтгольц играет роль журналистки — Анны Громовой. В одном из эпизодов девушке предстояло упасть с высоты девятого этажа. Артистка утверждает, что в реальной жизни ни за что бы не пошла на такое. Прыжок «пощекотал нервы» Татьяны.

«Я вообще боюсь высоты. Это было очень страшно!» — делится впечатлениями от экстремального поступка актриса.

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По словам звезды, без ее участия невозможно было снять данный эпизод. Именно этот факт вынудил ее пойти против себя. Вместе с другими актерами сериала Арнтгольц подвесили на тросах и засняли их падение с высотки.

Татьяна Арнтгольц участвовала в съемках почти 50 кинокартин. Дебютировала актриса в одном из первых российских сериалов о школьниках «Простые истины». В 2013 году артистка развелась со своим мужем, актером Иваном Жидковым, с которым она прожила пять лет. У супругов родилась дочь Мария, которой сейчас девять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой.