«Слушаем!» Ревва опубликовал клип на песню «Алкоголичка» на YouTube

, 15:09 Видео 122

Только за несколько минут с момента публикации ролик набрал более 20 тысяч просмотров.

Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев

Известный российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал ожидаемый поклонниками клип на новый сингл под названием «Алкоголичка». Только за несколько минут с появления ролика на YouTube его посмотрели более 20 тысяч раз.

 
 
 
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Клип в #youtube. Трек на всех цифровых площадках. Слушаем, поем, танцуем. ☀️ #алкоголичка

Публикация от  Ревва Александр (@arthurpirozhkov)

В самой композиции речь идет о девушке, имеющей проблемы с алкоголем. Эта же тема продолжается и в клипе. Согласно сюжету, компании из абсолютно разных социальных слоев общества сначала устраивают конфликт из-за удачного места отдыха рядом с водоемом, но затем дело внезапно заканчивается совместным пикником. Одну из главных ролей исполнил Александр Ревва. Также в съемках принял участие Михаил Галустян.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что песня «Алкоголичка» доступна для прослушивания на всех сервисах.

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