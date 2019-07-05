«Слушаем!» Ревва опубликовал клип на песню «Алкоголичка» на YouTube

Известный российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал ожидаемый поклонниками клип на новый сингл под названием «Алкоголичка». Только за несколько минут с появления ролика на YouTube его посмотрели более 20 тысяч раз.

В самой композиции речь идет о девушке, имеющей проблемы с алкоголем. Эта же тема продолжается и в клипе. Согласно сюжету, компании из абсолютно разных социальных слоев общества сначала устраивают конфликт из-за удачного места отдыха рядом с водоемом, но затем дело внезапно заканчивается совместным пикником. Одну из главных ролей исполнил Александр Ревва. Также в съемках принял участие Михаил Галустян.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что песня «Алкоголичка» доступна для прослушивания на всех сервисах.