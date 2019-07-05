Видео: В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

, 19:15 Эфирная новость 39

Врио главы региона Махмуд-Али Калиматов предложил провести тотальную проверку органов опеки.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Ингушетии выясняют, что именно произошло с семилетней девочкой. Напуганную и истощенную малышку доставили в клинику Назрани и даже полицейские и медики, повидавшие многое, не смогли сдержать эмоции. Все тело ребенка с головы до ног покрыто ссадинами, порезами, ожогами. Девочку похоже пытали.

В этой истории сейчас разбираются следователи, ищут и тех, кто разместил видео с ребенком в интернете. Тем временем, девочке успели сделать операцию и это спасло ей руку, теперь ребенка готовят к транспортировке в Москву. С последней информацией Наталья Кириллова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 7-летней девочки в Ингушетии.

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Видео: В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

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