Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги

К чему снится секс? Вы наверняка задавали этим вопросом, когда увидели ночью такой сон. Возможно, вы просыпались в смущении или вас сопровождали приятные чувства. Болгарская провидица считала, что он снится тогда, когда его реально не хватает. Занятие сексом — одна из основных потребностей в жизни. И если ваша сексуальная жизнь сейчас переживает не лучшие времена, то это желание не дает вам покоя. Возможно, вы этого не понимаете, но ваше подсознание намекает об этом через сновидения.

Есть и другое толкование секса во сне. Вспомните ощущения, которые вы испытывали во время половой близости, когда вам это снилось. Если интим сопровождался болезненными ощущениями, то это может указывать на непорядок на работе: возможно, вы испытываете трудности с чувством подчинения, в вас возмущается внутренний руководитель.

Секс с незнакомцем — повод поразмышлять о комплексах и стеснении. Если же вы свидетель чужой близости, то это к славе и успеху.

Приснился секс с бывшим или бывшей? Толкование указывает, что в ваших отношениях осталась какая-то недосказанность. Именно она мешает оставить этого человека в прошлом и идти дальше. Разберитесь с этим моментом. Также приснившееся может намекнуть на то, что возможно, в ближайшее время вы встретитесь с былой любовью, чтобы выяснить отношения. Или поменяете о бывшем возлюбленном или возлюбленной мнение, закрыв этот гештальт.

По соннику Ванги, если приснился секс — это скорее к хорошему, чем к плохому. Прорицательница концентрирует на этом внимание: лишь сделав добро, вы получите добро в ответ. Это правило работает и в отношениях.

Толкование сна от Ванги — кто она?

Ванга — знаменитая целительница и пророчица родом из Болгарии. Ее дар сделал ее важной фигурой в истории человечества. В детстве она попала в ураган, после чего считалась без вести пропавшей. Позже ее нашли недалеко от дома. Во время стихийного бедствия девочка потеряла зрение: песок в большом количестве попал в глаза, после чего она не могла их открыть.

Когда именно Ванга обнаружила дар пророчества, никто не знает. Но в ее родных краях часто говорили о том, что она, будучи слепой, нашла пропавшую овцу: увидела во сне. За 85 лет жизни провидицы к ней обратилось более миллиона человек, подсчитали ученые. Она помогала абсолютно всем. Среди ее посетителей были знаменитые люди, например Евгений Евтушенко и Бедрос Киркоров.

Бабушка Ванга предсказала важные мировые события. Одно из ее пророчеств относят к крушению подлодки «Курск». Также болгарская провидица предсказала гибель Индиры Ганди и новую эпидемию в 2020-м.

Откуда взялся сонник Ванги

В особые времена пророчица говорила больше, чем обычно. Именно в эти периоды люди приходили к ней чаще, чтобы услышать сокровенную правду или растолковать непонятные им сны. Больше всего Вангу посещали в 80-х и 90-х. Спустя время все изречения болгарской провидицы решили собрать воедино и с помощью них толковать сны. Этим занялись научные деятели: доктор наук Георгий Лозанов и профессор Дмитрий Филипов. Вклад внес и болгарский психолог Бедрос Стоянов. Он был частым посетителем дома провидицы. Благодаря им в печати появились сонники, которые растолковывали те или иные явления во снах.

Сегодня сонник Ванги популярен: им пользуются не только в Болгарии, но и во всем мире. Именно он собрал в себе уникальные аксиомы, которые помогают растолковать сны.

Другие толкования — к чему снится секс

Сонник Цветкова

Согласно соннику Евгения Цветкова, длительный секс — знак успеха в работе. Дела явно пойдут в гору, поэтому смело можете вложиться в бизнес или собственную квалификацию. А если приснившийся половой акт прошел быстро, то скоро придется обсудить важные, может даже личные темы с близким человеком.

Вспомните, стонали ли вы во время секса при людях? Если да, это знак отсутствия у вас комплексов. Радуйтесь! А вот про секс на борту самолета Цветков растолковал, что вам явно не хватает адреналина в жизни. Прокатитесь на мотоцикле, прыгните с парашютом или займитесь любым другим экстремальным досугом. Если приснилось занятие любовью в воде, ваше подсознание требует одиночества. Проведите время наедине с собой: отдохните от друзей, коллег и вообще людей, которые вас окружают. Возможно, вы испытываете слишком много эмоций, а ваше подсознание наоборот, хочет побыть в тишине и спокойствии.

Сонник Миллера

Один из самых популярных сонников написал психолог Густав Миллер. Он считает, что секс во сне — это хорошо. Если партнер во сне доволен процессом, то в ближайшую неделю ваши дела будут идти как по маслу. Секс с неизвестным человеком — к удаче, а с начальником — к повышению. Но стоит заметить, если приснилось, как вы занимались любовью с кумиром или звездой сонник толкует, что плохие события вот-вот нагрянут. Будьте готовы к мелким неприятным переменам или катастрофическим событиям в вашей жизни.

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