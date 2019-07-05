В Кургане монахи сгоревшего храма обессмертят имя Максима Фадеева

Максим Фадеев родился в Кургане и был крещен в сгоревшем Чимеевском Свято-Казанском мужском монастыре. Продюсер пообещал оплатить полную реконструкцию святого места. Священнослужители уже придумали, как поблагодарят мецената в случае поддержки. Об этом сообщает URA.RU.

Священнослужитель рассказал, что на восстановленном после пожара здании установят табличку в честь Максима Фадеева. Однако представитель церкви отметил, что пока продюсер с ними не связывался. Монах уверяет, «у бога звезд нет», поэтому храм примет любую посильную помощь.

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