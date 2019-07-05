В Кургане монахи сгоревшего храма обессмертят имя Максима Фадеева

Максим Фадеев родился в Кургане и был крещен в сгоревшем Чимеевском Свято-Казанском мужском монастыре. Продюсер пообещал оплатить полную реконструкцию святого места. Священнослужители уже придумали, как поблагодарят мецената в случае поддержки. Об этом сообщает URA.RU.
Священнослужитель рассказал, что на восстановленном после пожара здании установят табличку в честь Максима Фадеева. Однако представитель церкви отметил, что пока продюсер с ними не связывался. Монах уверяет, «у бога звезд нет», поэтому храм примет любую посильную помощь.
Чимеевский Свято-Казанский мужской монастырь сгорел 3 июля. Минкульт обвинил в пожаре священнослужителей, которые не смогли обеспечить сохранность объекта культурного наследия. По предварительным данным в здании загорелся кондиционер.
Кирилл Андреев из «Иванушек» прокомментировал смерть Игоря Сорина
Максим Фадеев сразу решил взяться за реконструкцию храма. Он занялся поисками старых чертежей церкви и пообещал выделить денежные средства на восстановление.
Максим Фадеев заявил, что готов лично обсудить ситуацию с губернатором области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курганской области полыхает монастырь.