Борис Корчевников рассказал о своих ощущениях после трепанации черепа

Известный российский актер и телеведущий Борис Корчевников откровенно поделился со зрителями своими ощущениями после трепанации черепа, которую ему пришлось перенесли несколько лет назад из-за опухоли на слуховом нерве. Признание телеведущий сделал во время собственной программы, беседуя с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым.

«Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни», — приводит слова Корчевникова Teleprogramma.pro.

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Ранее, как писал 5-tv.ru, Борис Корчевников объяснил, что сильно растолстел из-за длительного курса лечения, который ему пришлось пройти.