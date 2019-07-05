Борис Корчевников рассказал о своих ощущениях после трепанации черепа

Известный российский актер и телеведущий Борис Корчевников откровенно поделился со зрителями своими ощущениями после трепанации черепа, которую ему пришлось перенесли несколько лет назад из-за опухоли на слуховом нерве. Признание телеведущий сделал во время собственной программы, беседуя с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым.
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Ранее, как писал 5-tv.ru, Борис Корчевников объяснил, что сильно растолстел из-за длительного курса лечения, который ему пришлось пройти.