Один погиб и 11 пострадали от удара молнии в США в День независимости

Молния попала в толпу празднующих День независимости США в пятницу, 5 июля, в Южной Калифорнии. Трагедия произошла у плантации Лоше в графстве Джорджтаун.

Как сообщает CNN, один человек погиб в результате остановки сердца. 44-летнего мужчину пытались реанимировать в ближайшем госпитале, но он скончался в отделении неотложной помощи. Еще 11 человек получили ранение, из них восемь госпитализированы. Причиной стал тот факт, что небесный разряд попал в дерево, под которым от дождя прятались люди.

Мэр города Эндрюс Франк МакКлари заявил, что предупреждение об ухудшении погоды было заранее разослано жителям, но никто не предполагал, что шторм будет настолько сильным.

День независимости в США в 2019 году связан с большим количеством происшествий. Так, накануне, 4 июля, произошло несколько нападений. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в городе Питерсберг мужчина напал с ножом на посетителей медицинского центра. В Чикаго неизвестные устроили стрельбу в парке, а в это же время произошло нападение с ножом на людей ожидающих салют на пирсе ВМС.