США представили «Концепцию по противодействия пагубному влиянию Кремля»

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По мнению автором документа, российское правительство и его окружение намерены ослабить влияние Соединенных Штатов в мире и разделить их с союзниками и партнерами.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

США представили «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI). Документ был опубликован Агентством по международному развитию Соединенных Штатов (USAID), сообщает RT.

По мнению авторов концепции, правительство РФ намерено ослабить мировое влияние США.

«Российское правительство и его окружение стараются ослабить влияние США в мире и разделить нас с нашими союзниками и партнерами. Они ведут подрывную деятельность для ослабления веры в преданность США Европе, разрушения трансатлантического единства и ослабления европейских институтов и органов власти», — говорится в тексте документа.

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Согласно концепции, в противовес действиям России будут создаваться определенные условия по экономической и демократической устойчивости стран, подвергнутых упомянутому влиянию.

«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.

Авторы документа отмечают, что пристальное внимание будет оказано взаимодействию с демократическими институтами и независимыми масс-медиа. Кроме того, США намерены добиться энергетической и экономической независимости восточно-европейских стран, в том числе Молдавии и Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США оценили превосходство российского вертолета.

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