США представили «Концепцию по противодействия пагубному влиянию Кремля»

США представили «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI). Документ был опубликован Агентством по международному развитию Соединенных Штатов (USAID), сообщает RT.
По мнению авторов концепции, правительство РФ намерено ослабить мировое влияние США.
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Согласно концепции, в противовес действиям России будут создаваться определенные условия по экономической и демократической устойчивости стран, подвергнутых упомянутому влиянию.
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Авторы документа отмечают, что пристальное внимание будет оказано взаимодействию с демократическими институтами и независимыми масс-медиа. Кроме того, США намерены добиться энергетической и экономической независимости восточно-европейских стран, в том числе Молдавии и Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США оценили превосходство российского вертолета.