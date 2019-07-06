«Аллигатор» против Apache: в США оценили превосходство российского вертолета

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По мнению военных экспертов американского интернет-издания, Ка-52 не зря считают лучшим в своем классе.

Фото : www.globallookpress.com

Портал We Are The Mighty рассказал о достоинствах российского ударного вертолета «Аллигатор», сравнив его с американским AH-64 Apache.

Как оказалось, гордость отечественного военно-промышленного комплекса обладает целым рядом преимуществ. Несмотря на то, что Apache способен нести 16 противотанковых ракет против 12 у Ка-52, российское вооружение превосходит американское по бронепробиваемости.

Таким образом, «Аллигатор» имеет преимущество перед AH-64 при выполнении боевых задач по уничтожению таких объектов, как бункеры. Кроме того, противотанковый ракетный комплекс «Вихрь», которым оснащен российский вертолет, превосходит по дальности американский аналог Hellfire.

Другим «козырем» Ка-52 является возможность применения дозвуковой противокорабельной ракеты X-35. Несмотря на то, что комплекс Hellfire также может быть использован против надводных целей, он проигрывает по массе боевой части российскому образцу практически в 18 раз. Это означает, что Apache пригодны для борьбы с малыми судами на небольшой дальности, тогда как Ка-52 способен отправить на дно целый танкер, находясь от него в 130 километрах.

По мнению обозревателя We Are The Mighty, нет ничего удивительного в том, что «Аллигатор» венчает рейтинги лучших ударных вертолетов мира.

Ранее 5-tv.ru сообщил об угрозе, которую видят в комплексах С-500 корреспонденты Military Watch Magazine.
 
 

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