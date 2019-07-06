В Госдуме призвали увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

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С такой инициативой выступил член комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

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Фото, видео : ТАСС / Владимир Гердо, Валерий Шарифулин, www.globallookpress.com

Количество бюджетных мест в российских вузах предложили увеличить на 25%. Об этом заявил член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в письме к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, сейчас на десять тысяч абитуриентов 800 бюджетных мест, однако их необходимо увеличить на 25%, доведя до 1000. Чернышов отметил, что в настоящее время количество бюджетных мест в вузах составляет 518,4 тысячи человек, а в вузах наблюдается их постепенное сокращение. К 2020 году их станет меньше на 2% и постепенно этот показатель будет снижаться. Таким образом к 2024 году останется только 432,2 тысячи мест.

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Депутат подчеркнул, что желающих получить высшее образование с каждым годом становится все меньше — платить за учебу нет денег, а шансы поступить небольшие.

«Но этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье», — отметил Борис Чернышов.

По мнению депутата, увеличение количества бюджетных мест поможет молодым людям самореализоваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоимость обучения в российских вузах выросла на 19%.

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