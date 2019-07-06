«Работать качественно»: Галкин отреагировал на информацию о гонорарах юмористов

, 12:16 466

Пародист уверен: он возглавил рейтинг самых «дорогих» комиков благодаря качеству своей работы.

Фото : ТАСС / Сергей Бобылев

Максим Галкин прокомментировал свою востребованность как артиста, выступающего на корпоративных мероприятиях. В рейтинге самых высокооплачиваемых юмористов, недавно появившемся в прессе, пародист занял первую строчку.

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Как пояснил Максим Галкин телеканалу «Звезда», он считает секретом своей успешности то, что он начал выступать достаточно давно. Артист также отметил, что в то время «было принято работать качественно», а сейчас высокий уровень выступлений поддерживают немногие. При этом юморист не считает, что делает что-то особенное. По его мнению, так относиться к своей работе нужно всем и всегда.

«Неважно, куда и за сколько ты приехал. Может, это даже бесплатное выступление из благотворительных целей — не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо»,  рассказал Галкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о размерах гонораров российских артистов цеха разговорного жанра в России.

Читайте также

+13° Днём +18°
Ночью +6°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Последние новости

12:29
«Адская гора»: Массовое падение велосипедистов в Альпах попало на видео
12:16
«Работать качественно»: Галкин отреагировал на информацию о гонорарах юмористов
11:59
Эксперт из Франции призвал ЕС поддержать «Северный поток — 2»
11:45
Видео: В Петербурге проходит церемония прощания с погибшими подводниками
11:34
«Психологический триллер»: Агату Муцениеце укусил клещ
11:20
Время не властно: 83-летняя Светлана Дружинина восхитила подписчиков красотой

Сейчас читают

Стало известно сколько зарабатывают на корпоративах российские юмористы
«Красота и вкуснятина»: Олег Газманов сразил фанатов стейками и подтянутым телом
Бывший участник проекта «Дом-2» стал отшельником

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге