«Работать качественно»: Галкин отреагировал на информацию о гонорарах юмористов

Максим Галкин прокомментировал свою востребованность как артиста, выступающего на корпоративных мероприятиях. В рейтинге самых высокооплачиваемых юмористов, недавно появившемся в прессе, пародист занял первую строчку.

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Как пояснил Максим Галкин телеканалу «Звезда», он считает секретом своей успешности то, что он начал выступать достаточно давно. Артист также отметил, что в то время «было принято работать качественно», а сейчас высокий уровень выступлений поддерживают немногие. При этом юморист не считает, что делает что-то особенное. По его мнению, так относиться к своей работе нужно всем и всегда.

«Неважно, куда и за сколько ты приехал. Может, это даже бесплатное выступление из благотворительных целей — не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо», — рассказал Галкин.

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