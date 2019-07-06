В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане

Экипаж космического корабля «Федерация» может погибнуть в случае приводнения в Тихом океане, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление начальника отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в ракетно-космической корпорации «Энергия» Игоря Верховского.

По его мнению, такой расклад возможен из-за того, что в этом регионе Россия не располагает высокоскоростными судами. Чтобы добраться до экипажа, аварийно-спасательным силам потребуется несколько суток, за которые вполне вероятно «потерять экипаж».

«У нас для пилотируемого корабля „Федерация“ планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного», — цитирует Верховского РИА Новости.

Корабль «Федерация» полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отправке ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» с космодрома Восточный.