В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане

, 18:06 152

Командованию не будет хватать высокоскоростных судов в данном регионе, заявили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Фото : РИА Новости / Виталий Белоусов

Экипаж космического корабля «Федерация» может погибнуть в случае приводнения в Тихом океане, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление начальника отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в ракетно-космической корпорации «Энергия» Игоря Верховского.

По его мнению, такой расклад возможен из-за того, что в этом регионе Россия не располагает высокоскоростными судами. Чтобы добраться до экипажа, аварийно-спасательным силам потребуется несколько суток, за которые вполне вероятно «потерять экипаж».

«У нас для пилотируемого корабля „Федерация“ планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного», цитирует Верховского РИА Новости.

Корабль «Федерация» полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отправке ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» с космодрома Восточный.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +6°
63.58
0.18 71.66
0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Последние новости

18:47
Фото: Настя Макаревич сразила наповал поклонников фото в бикини
18:22
Видео: Капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии
18:06
В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане
17:48
Видео: Шесть человек сгорели заживо в ДТП в Армении
17:39
На чукотской реке перевернулась лодка с рыбаками, четверо пропали без вести
17:24
«Мы без комплексов!»: Лазарев показал, как отвязно танцует с сыном — видео

Сейчас читают

Бестия в розовом: Иван Дорн исполнил дикий танец на дне рождения друга
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля
Видео: В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге