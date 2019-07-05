Собчак огрызнулась на хейтеров, критикующих ее за фото голого сына

, 19:59 Фото 553

Подписчики ополчились на телеведущую за снимок, на котором двухлетний Платон резвится на пляже без одежды.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак ответила злобным критикам, ополчившимся на нее за выложенное накануне в Instagram фото голого малыша. На снимке сын телеведущей Платон, которому в ноябре исполнится три года, резвится на пляже. Однако, как уже сообщал 5-tv.ru, я фотография вызвала шквал возмущения и гневных комментариев.

Одни пишут, что такое фото может спровоцировать педофилов, другим противно смотреть на обнаженного ребенка. Однако, по словам Ксении, для малыша, которому нет еще трех лет — «нормально бегать по пустынному берегу в таком виде», а для матери нормально выкладывать такие фото, «тем более оно снято со спины».

Instagram @xenia_sobchak

«Полиция нравов в лице #яжматерей — следите, пожалуйста, за своими детьми. А по поводу провокации педофилов — их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребенка в сто слоев одежды оберни. Может проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит!» — пишет Собчак.

Телеведущая отослала хейтеров почитать работы «нормальных педагогов, психологов и терапевтов».

«Может говно в головах растворится», — резюмировала она.

Многие подписчики поддержали Ксению.

«Все наше детство бегали с голыми задницами на пляже и никого это не смущало».

«Самый прикол в том, что пишут те, кто сам голышом бегал».

«Совершенно верно, ️ бред больного воображения!»

«У улиток, мне кажется, и то мозгов больше, чем у комментаторов. Мы с братьями все детство по пляжу бегали голые, пока родители отдыхали с друзьями. Дремучесть в мозгах прогрессирует как плесень в подвалах», — пишут комментаторы.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак задумалась о том, какими должны быть детские сказки. По ее мнению, истории о принцессах формируют неправильные представления об отношениях мужчины и женщины.

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