Собчак огрызнулась на хейтеров, критикующих ее за фото голого сына

Ксения Собчак ответила злобным критикам, ополчившимся на нее за выложенное накануне в Instagram фото голого малыша. На снимке сын телеведущей Платон, которому в ноябре исполнится три года, резвится на пляже. Однако, как уже сообщал 5-tv.ru, я фотография вызвала шквал возмущения и гневных комментариев.
Одни пишут, что такое фото может спровоцировать педофилов, другим противно смотреть на обнаженного ребенка. Однако, по словам Ксении, для малыша, которому нет еще трех лет — «нормально бегать по пустынному берегу в таком виде», а для матери нормально выкладывать такие фото, «тем более оно снято со спины».
Телеведущая отослала хейтеров почитать работы «нормальных педагогов, психологов и терапевтов».
Многие подписчики поддержали Ксению.
«Все наше детство бегали с голыми задницами на пляже и никого это не смущало».
«Самый прикол в том, что пишут те, кто сам голышом бегал».
«Совершенно верно, ️ бред больного воображения!»
«У улиток, мне кажется, и то мозгов больше, чем у комментаторов. Мы с братьями все детство по пляжу бегали голые, пока родители отдыхали с друзьями. Дремучесть в мозгах прогрессирует как плесень в подвалах», — пишут комментаторы.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак задумалась о том, какими должны быть детские сказки. По ее мнению, истории о принцессах формируют неправильные представления об отношениях мужчины и женщины.