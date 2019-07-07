«Хочется пить и выпивать»: Тодоренко показала, как переживала перед свадьбой

, 3:30 Видео 36

Телеведущая посмеялась над тем, как себя чувствует невеста накануне торжества.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко и поп-исполнитель Влад Топалов решили сыграть настоящую свадьбу в Италии, куда пригласили друзей, родных и коллег из мира шоу-бизнеса. Несмотря, что торжество состоялось несколько дней назад, на страницах супругов в Instagram продолжают появляться фото и видео, отражающие свадебную атмосферу и праздничные хлопоты.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

В субботу, 6 июля, Регина Тодоренко опубликовала очередной ролик, сделанный накануне мероприятия. На кадрах знаменитость пародирует поведение невесты перед свадьбой, настроение которой меняется ежесекундно. Звезда с юмором смотрит себя на себя и шутит над тем, как порой невыносимо становится общаться с женщинами перед тем, как они выходят замуж.

«Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности (привет, Билли Миллиган): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает». — поделилась Тодоренко.

Подписчики оценили иронию теледивы. Они отметили, что Топалову очень повезло с женой: не каждая в такой ответственный момент сможет с улыбкой посмотреть на происходящее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба Топалова и Тодоренко. 

Читайте также

+9° Днём +20°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Последние новости

3:30
«Хочется пить и выпивать»: Тодоренко показала, как переживала перед свадьбой
3:02
Обряды в ночь на Ивана Купала: Как привлечь любовь и счастье в свою жизнь
2:36
Первые кадры с места смертельной аварии с бензовозом в Свердловской области
2:15
«Это приход!» — соцсети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании
1:55
«Неземная»: Юлия Высоцкая показала, как выглядела лысой
1:35
В результате взрыва бензовоза в Свердловской области погибли четыре человека

Сейчас читают

«Красотка!»: Перминова поразилась фото Гагариной в бикини
Супруг Лолиты может оспорить брачный договор
«Мы хотим любви!»: Бузова и Батрутдинов в «свадебных нарядах» озадачили фанатов — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге