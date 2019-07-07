«Хочется пить и выпивать»: Тодоренко показала, как переживала перед свадьбой

Известная телеведущая Регина Тодоренко и поп-исполнитель Влад Топалов решили сыграть настоящую свадьбу в Италии, куда пригласили друзей, родных и коллег из мира шоу-бизнеса. Несмотря, что торжество состоялось несколько дней назад, на страницах супругов в Instagram продолжают появляться фото и видео, отражающие свадебную атмосферу и праздничные хлопоты.

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В субботу, 6 июля, Регина Тодоренко опубликовала очередной ролик, сделанный накануне мероприятия. На кадрах знаменитость пародирует поведение невесты перед свадьбой, настроение которой меняется ежесекундно. Звезда с юмором смотрит себя на себя и шутит над тем, как порой невыносимо становится общаться с женщинами перед тем, как они выходят замуж.

«Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности (привет, Билли Миллиган): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает». — поделилась Тодоренко.

Подписчики оценили иронию теледивы. Они отметили, что Топалову очень повезло с женой: не каждая в такой ответственный момент сможет с улыбкой посмотреть на происходящее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба Топалова и Тодоренко.