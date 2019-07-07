Водитель бензовоза, взорвавшийся на Урале, был в нетрезвом состоянии — ГУ МВД

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В крови мужчины обнаружена высокая доза алкоголя.

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Фото, видео : 66.mchs.gov.ru

Водитель бензовоза, который взорвался в ночь на воскресенье, 7 июля, в Свердловской области находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых. Начальник главка МВД заявил, что наличие состояния алкогольного опьянения у водителя подтвердила проведенная экспертиза.

«Уровень алкоголя в крови мужчины составил 0,706 промилле. Это очень большая доза. Хотя до этого мужчина не числился в злостных нарушителях ПДД», — добавил Валерий Горелых.

По словам руководителя пресс-службы, в результате аварии водитель не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. В настоящее время он задержан.

ДТП произошло на технологической дороге Свердловской области. Как сообщает прокуратура Свердловской области, в субботу вечером к водителю цистерны с просьбой подвезти их до трассы подошли двое человек. Впоследствии по дороге водитель забрал еще восемь туристов. Он разрешил им сесть на цистерну.

Через какое-то время машина потеряла управление из-за неисправности. Шофер сказал всем спрыгнуть, после чего спрыгнул сам. Бензовоз пошел под откос, загорелся и взорвался.

В результате три человека погибли, еще семь пострадали, среди них — 14-летний подросток. Жертвы аварии — местные туристы и участник марафона «Конжак», он погиб.

Водитель бензовоза в настоящее время задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Свердловской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть человек сгорели заживо в ДТП в Армении.

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