По меньшей мере 12 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва автомобиля в Афганистане. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, у здания подразделения Национального директората безопасности в городе Газни, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в числе жертв восемь силовиков и четверо мирных граждан. Большинство пострадавших школьники, об их состоянии пока информации не поступало.

Ответственность за произошедшее на данный момент не взяла на себя ни одна действующая в регионе террористическая организация.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — несколько человек серьезно ранены после мощного взрыва в ТЦ во Флориде.