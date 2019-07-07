В результате взрыва автомобиля в Афганистане погибли 12 человек — фото

, 9:42 Фото 293

Инцидент произошел 7 июля у здания Национального директората безопасности в городе Газни. 43 человека пострадали, большинство из них школьники.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Twitter @RebeccaRambar, @pajhwok, @Haqmal, @subhekabul

По меньшей мере 12 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва автомобиля в Афганистане. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, у здания подразделения Национального директората безопасности в городе Газни, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в числе жертв восемь силовиков и четверо мирных граждан. Большинство пострадавших школьники, об их состоянии пока информации не поступало.

Ответственность за произошедшее на данный момент не взяла на себя ни одна действующая в регионе террористическая организация.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — несколько человек серьезно ранены после мощного взрыва в ТЦ во Флориде.

Читайте также

+14° Днём +21°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Последние новости

10:05
Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором
9:42
В результате взрыва автомобиля в Афганистане погибли 12 человек — фото
9:33
Нейт Диас едва не устроил драку c командой Нурмагомедова на UFC 239 — видео
9:21
«Ротавирус»: Сын Дарьи Пынзарь заболел в Турции — фото
9:12
Водитель бензовоза, взорвавшийся на Урале, был в нетрезвом состоянии — ГУ МВД
9:03
Мэр Сыктывкара отправлен в отставку

Сейчас читают

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!
«Мы заплакали»: Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
«Оказался в порочном круге»: Вдова Марьянова рассказала о последнем дне мужа

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге