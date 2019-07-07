Ученые объяснили успех киновселенной Marvel

Специалисты австралийского университета объяснили причины успеха киновселенной Marvel. Ученые провели соответствующее исследование, в ходе которого применили математическую модель. Согласно результатам, феномен заключается в нескольких факторах, сообщает Kinonews.

« Самым большим сюрпризом для нас стало то, что размер актерского состава коррелирует с прибыльностью фильмов. То, что мы наблюдаем, является именно корреляцией, но не универсальной причинно-следственной связью, применимой для всех проектов. Иными словами, истинная причина заключается не просто в том, что аудитории в принципе нравятся большие касты. Это уникальный показатель для киновселенной Marvel », — говорят специалисты.

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Ученые считают, что продюсеры изначально продумали и реализовали эффективную схему по созданию фильмов об отдельных персонажах. Согласно задумке, Железный Человек, Капитан Америка и Тор в последствии объединяются в кульминации. Позднее все это повторили на новых персонажах, чтобы с использованием прошлого опыта вывести на качественно новый уровень следующий фильм о мстителях.

« Это потребовало особого видения, готовности кропотливо развивать истории этих персонажей в нескольких фильмах, чтобы создать в итоге удивительную кульминацию. Это так отличается от структуры типичной франшизы, которая, как правило, представляет собой серию сиквелов, а иногда и приквелов, с примерно одинаковым набором персонажей », — резюмируют ученые.

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