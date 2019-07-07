Ученые объяснили успех киновселенной Marvel

, 14:21 121

Специалисты австралийского университета использовали для оценки причин феноменального успеха математическую модель.

Фото : www.globallookpress.com

Специалисты австралийского университета объяснили причины успеха киновселенной Marvel. Ученые провели соответствующее исследование, в ходе которого применили математическую модель. Согласно результатам, феномен заключается в нескольких факторах, сообщает Kinonews.

«Самым большим сюрпризом для нас стало то, что размер актерского состава коррелирует с прибыльностью фильмов. То, что мы наблюдаем, является именно корреляцией, но не универсальной причинно-следственной связью, применимой для всех проектов. Иными словами, истинная причина заключается не просто в том, что аудитории в принципе нравятся большие касты. Это уникальный показатель для киновселенной Marvel», — говорят специалисты.

«Йети существует!»: Поклонники потешаются над резко постаревшим Кузей из «Универа»

Ученые считают, что продюсеры изначально продумали и реализовали эффективную схему по созданию фильмов об отдельных персонажах. Согласно задумке, Железный Человек, Капитан Америка и Тор в последствии объединяются в кульминации. Позднее все это повторили на новых персонажах, чтобы с использованием прошлого опыта вывести на качественно новый уровень следующий фильм о мстителях.

«Это потребовало особого видения, готовности кропотливо развивать истории этих персонажей в нескольких фильмах, чтобы создать в итоге удивительную кульминацию. Это так отличается от структуры типичной франшизы, которая, как правило, представляет собой серию сиквелов, а иногда и приквелов, с примерно одинаковым набором персонажей», — резюмируют ученые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый «Человек-паук» бьет рекорды популярности.

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Последние новости

14:37
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе
14:21
Ученые объяснили успех киновселенной Marvel
13:59
Видео: Поклонники Дмитрия Певцова гадают, зачем он привел жену в ЗАГС
13:50
«Это кокаин»: Нарколог прокомментировал поведение Зеленского на совещании
13:22
Сталкер на свободе: Хлою Грейс Морец преследует настойчивый 18-летний поклонник
12:59
«Йети существует!»: Поклонники потешаются над резко постаревшим Кузей из «Универа»

Сейчас читают

«Какие ноги»: Климова после развода гуляет по Москве в соблазнительных нарядах
Звезда канала Disney скончался в США
«Ротавирус»: Сын Дарьи Пынзарь заболел в Турции — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге