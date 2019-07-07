Ученые объяснили успех киновселенной Marvel

Специалисты австралийского университета объяснили причины успеха киновселенной Marvel. Ученые провели соответствующее исследование, в ходе которого применили математическую модель. Согласно результатам, феномен заключается в нескольких факторах, сообщает Kinonews.
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Ученые считают, что продюсеры изначально продумали и реализовали эффективную схему по созданию фильмов об отдельных персонажах. Согласно задумке, Железный Человек, Капитан Америка и Тор в последствии объединяются в кульминации. Позднее все это повторили на новых персонажах, чтобы с использованием прошлого опыта вывести на качественно новый уровень следующий фильм о мстителях.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый «Человек-паук» бьет рекорды популярности.