Кожевникова рассказала об истерике при известии о гибели «Локомотива»

Актриса Мария Кожевникова решила возобновить в своем Instagram рубрику «Герой нашего времени» и опубликовала пост, посвященный хоккеисту Ивану Ткаченко, погибшему в сентябре 2011 года в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом». Самолет с командой разбился при взлете из родного аэропорта. Иван анонимно переводил крупные суммы на лечение онкобольных, последние полмиллиона рублей он перечислил за 15 минут до смерти. Мария рассказала, какое впечатление произвело на нее известие о катастрофе.

«Никогда не забуду эту трагедию, я находилась тогда на съемках фильма, и у меня случилась такая истерика, что пришлось остановить весь процесс. Наш генофонд, сильные, красивые, добрые, талантливые мужики! 44 человека!» — написала Кожевникова.

По словам актрисы, жизни достойных сыновей мужей и отцов унесла ошибка пилота, который давил на педаль тормоза и принимал запрещенные препараты.

«И так мужиков нормальных нет, вот на днях еще 14 ушли…»

«Я к хоккею никакого отношения не имею, но эта трагедия меня потрясла. Недавно вспоминала о них. Светлая память»., — согласились с Марией подписчики.

«Помню, как с ними прощались. После того как они погибли, в городе 9 дней шел дождь…»

Instagram @mkozhevnikova

Однако многих возмутили обвинения в адрес членов экипажа самолета, которые тоже погибли и не могут ничего сказать в свою защиту.

«Про добрую душу написали — молодец! Про пилота не стоило… Вас там не было, чтобы судить его, хоть и на основании официальных версий», - написал один из комментаторов.

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