Часовню в память о погибших на Курской дуге открыли в поселке Поныри

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22 июня состоялось торжественное открытие и освящение часовни возле мемориала «Героям Северного фаса Курской дуги».

Фото: Пятый канал

22 июня — тяжелая и при том памятная дата нашей истории. Именно в этот день 78 лет назад немецкие захватчики вторглись на территорию СССР, начав самую жестокую и кровавую войну за всю историю нашей страны.

В этот день во многих регионах России проводятся памятные мероприятия, призванные почтить память павших и выстоявших в той войне. Одна из таких акций прошла на месте одной из главных битв всей Великой Отечественной — в мемориале «Героям Северного фаса Курской дуги» возле поселка Поныри. Там, 22 июня 2019 года была отрыта и освящена часовня, которая по замыслу должна сохранить память о погибших на Курской, огненной дуге и стать символом мужества, стойкости и героизма советского солдата.

«Здесь шла кровопролитная битва наших войск с фашистской Германией. Битва равная Сталинградской. И именно здесь в 1943 году наши войска переломили, большими потерями, но переломили, обстановку и мы сейчас вспоминаем тех людей, которые в то время воевали», — рассказывает ветеран военной контрразведки, генерал-майор в отставке Василий Кириллов.

Открытию и освящению предшествовал торжественный митинг, на котором присутствовали ветераны Великой Отечественной, а также представители силовых структур. Так, выступили замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Николай Юрьев, а также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.

«Эта часовня — одиннадцатая. Это всероссийская вахта «Молчаливое эхо войны»…Часовня здесь черная — это символ того, что здесь шли страшные бои и земля пропитана кровью», — поясняет руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

В ходе торжественной церемонии открытия и освящения часовни была заложена капсула с землей, собранной на местах ожесточенных сражений в Курской, Орловской и Белгородской областях. Кроме того, Курский мемориал поучаствовал во всероссийской акции «Горсть памяти» — земля с территории мемориала была собрана в солдатский кисет, с тем чтобы доставить ее в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Его планируют открыть к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне вспоминают о жертвах Великой Отечественной войны.

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