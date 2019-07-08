В Северной столице прошел, а точнее проплыл, Речной карнавал. Ярко украшенные теплоходы и трамвайчики, представляющие районы города, один за другим проследовали по реке Мойке в историческом центре города. Водное шествие посвятили году театра в России. Каждый экипаж представил маленький спектакль на сцене-палубе. Зрители увидели все жанры от греческой трагедии, до фантастической сказки.

Гран-при за самое яркое выступление получила команда, исполнившая «Алису в стране чудес». Ну а в акватории Невы свое мастерство демонстрировали экипажи портовых буксиров. Они исполнили вальс на воде. Завершился танец судов фонтаном из пожарных гидрантов. Речной карнавал прошел в Петербурге уже четвертый раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о карнавалах в честь дня России в Петербурге.