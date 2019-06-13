Петербург в День России погрузился в атмосферу карнавала

Один из главных государственных праздников отметили 12 июня жители РФ.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

В Северной столице в День России придумали новые сюрпризы, смешав атмосферу карнавала, цветочного шоу и дефиле военных оркестров. Петербуржцам этот день запомнился солнечной погодой, которая не мешала наслаждаться десятками интересных событий. Из всего многообразия — нужно было лишь выбрать — что-то по душе.

В эпицентре праздника побывал корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов.

Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в День России в аэропорту Симферополя с размахом отпраздновали присвоение воздушным воротам Крыма имени знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского.