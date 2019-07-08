Челлендж «Открой бутылку» набирает обороты

, 13:09 Эфирная новость 34

За несколько дней ролики с участием знаменитостей посмотрели сотни миллионов пользователей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Стремительную популярность в сети набирает мировой челлендж «открой бутылку». Задача — справиться с крышкой любым самым оригинальным способом.

За несколько дней ролики посмотрели сотни миллионов пользователей. Вслед за спортсменами, мастерами боевых искусств, которые и запустили этот челлендж, к нему присоединились звезды кино, эстрады и шоу-бизнеса. Конечно, большинству из них правильно выполнить этот трюк не удается, и попытки выглядят забавно. Но от этого число «лайков» на их страницах только увеличивается.

Когда закончится эта «бутылочная» лихорадка предугадать невозможно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Павел Воля показал свой вариант BottleCapChallenge.

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