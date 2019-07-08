У здания телеканала в Киеве проходит акция противников телемоста с РФ

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал лишить лицензии украинский телеканал за попытку провести телемост с Россией.

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Акция противников телемоста между Россией и Украиной, который планировалось провести 12 июля, проходит в понедельник, 8 июля, в Киеве у здания телеканала NewsOne, сообщает ТАСС.

«Противники проведения теледебатов между Украиной и Россией приходят под здание телеканала. Сейчас идет акция одной из политических сил под нашим телеканалом», — говорится в сообщении одного из ведущих канала.

Известно, что собравшиеся на стихийном митинге выкрикивают в громкоговорители различные лозунги. Также сообщается, что в 14.00 националисты намерены провести акцию у здания президентской администрации. Активисты потребуют от украинского лидера Владимира Зеленского отреагировать на телемост между Россией и Незалежной.

В результате проведенного опроса среди зрителей телеканала NewsOne выяснилось, что 96% процентов респондентов считают необходимым наличие диалога между РФ и Незалежной ради восстановления мира.

Саму идею телемоста в Верховной раде назвали «провокацией антиукраинских сил» и «информационным прорывом врага». Спикер украинского парламента Андрей Парубий призвал СБУ немедленно лишить телеканал NewsOne лицензии на вещание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина проведут прямой телемост.

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