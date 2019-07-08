Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправиться с журналистами

Украинский телеканал NewsOne в понедельник, 8 июля, на своем сайте опубликовал сообщение, в котором говорится об отмене телемоста Киев — Москва. Это решение было принято из-за поступающих в адрес канала и сотрудников угроз.

« Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона „Надо поговорить“ », — говорится в сообщении.

По словам авторов публикации, подобные действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у здания телеканала в Киеве проходит акция противников телемоста с РФ. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал лишить лицензии украинский телеканал за попытку провести телемост с Россией.