Жители города Дагестанские Огни задыхаются от тошнотворного запаха канализации

Зловонные «реки» буквально взяли в заложники жителей одного из районов Дагестана. За 10 лет канализационные стоки полностью отвоевали городские ливневки. На улицах стоит тошнотворных запах, воздух буквально пропитан ядовитыми парами! Да и страх провалиться в нечистоты и не успеть оттуда выбраться слишком велик. В смертельной опасности — дети!

Почему местные власти не торопятся решать проблему? В истории «с душком» разбирался Мурад Магомедов.