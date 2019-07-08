Жители города Дагестанские Огни задыхаются от тошнотворного запаха канализации

, 19:40 Эфирная новость 141

За 10 лет канализационные стоки полностью просочились в городскую ливневку.

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Фото, видео : ТАСС/Алиев Башир, Пятый канал

Зловонные «реки» буквально взяли в заложники жителей одного из районов Дагестана. За 10 лет канализационные стоки полностью отвоевали городские ливневки. На улицах стоит тошнотворных запах, воздух буквально пропитан ядовитыми парами! Да и страх провалиться в нечистоты и не успеть оттуда выбраться слишком велик. В смертельной опасности — дети!

Почему местные власти не торопятся решать проблему? В истории «с душком» разбирался Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал каким неожиданным образом прокомментировал Водоканал потоп в Северной столице. В первых числах июля Петербург практически оправдал название Северная Венеция. Улицы города после ливня превратились в реки.

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