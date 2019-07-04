Глобальное потепление? Водоканал неожиданно объяснил потоп в Петербурге

Циклон катится с Запада на Восток широким фронтом от Карелии до Черноземья. Один из эпицентров образовался в Петербурге.

Любопытно, что незадолго до потопа, городской Водоканал опубликовал предупреждение — о «нерасчетном» ливне, о том, что канализация не справится сразу, и вызвано это ни много ни мало «изменением климата». Это цитата.

Кажется коммунальщики придумали шикарное оправдание, решил Роман Ишмухаметов, проехав по городу.

Казалось бы — кого в Петербурге удивишь дождями?! Но сегодня Северная столица пошла не рекорд — за двадцать минут выпало больше 22 миллиметров осадков. С таким объемом не справилась даже окружная магистраль, спроектированная с учетом погодных аномалий.

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Городские дороги к вечеру на картах навигаторов — окрасились в темно-бордовые тона — путь домой для петербуржцев — растянулся на долгие часы.

Некоторые дороги на юге Петербурга превратились в реки. Водители, коротая время в пробке интересуются друг у друга, где можно купить плавки, и как вообще на автомобиле преодолеть эту воду.

Выйти сухим из такой воды точно не получится. Кажется, что Петербург переживает настоящее наводнение. Грузовикам — легче, легковушки — плывут на свой страх и риск.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Москве в результате урагана пострадали четыре человека.