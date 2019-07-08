«Побили!»: звезда сериала «Не родись красивой» поделилась кадром со съемок

Актриса Юлия Такшина всерьез напугала поклонников. Звезда сериала «Не родись красивой» опубликовала на своей странице в Instagram фото со следами избиения.

Instagram @uliatakshina

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На снимке, который артистка показала своим подписчикам, она позирует в сером халате, а в районе правого глаза красуется огромный лиловый синяк. Также заметна ссадина в углу рта, который Такшина прикрывает рукой. Но, как поясняет сама Юлия, это всего лишь сценический грим.

«Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, от страха поседела, то ли еще будет!» — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Однако поклонники Такшиной, судя по всему, не особенно внимательно вчитывались в сопровождающий фотографию текст — комментарии под публикацией завалены словами сочувствия и советами касательно того, как нужно действовать в случае физического насилия.

«О боже! Вы обратились в полицию?»

«Юлия, кто этот чудовищный мужчина, который вас так бил?»

«Вы жертва семейного насилия?» — волнуются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотографией с созданными гримерами следами избиения поделилась и Кристина Орбакайте.