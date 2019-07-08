«Маленькие Галустяшки»;

Михаил Галустян опубликовал трогательный семейный снимок со своими дочками. На кадре семилетняя Элина и восьмилетняя Эстелла позируют для селфи вместе с мамой и отцом. В посте юморист поздравил подписчиков с Днем семьи.

«Друзья, всех с праздником семьи, любви и верности. Будьте семейными, любимыми и верными!» — написал шоумен.

Instagram @m_galustyan