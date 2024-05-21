Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 70 0

В результате частичного обрушения жилой многоэтажки погибли 17 человек.

Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС

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Установлены личности всех 17 погибших при теракте киевского режима в Белгороде, в результате которого частично обрушился жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили в СК РФ.

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«В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается», — указали в ведомстве.

Белгород 12 мая подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара националистов из комплекса «Точка-У». По последним данным, пострадали свыше 30 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду.

 

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