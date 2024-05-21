«Оплатят граждане Запада»: как РФ ответит на передачу доходов с ее активов Киеву

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 248 0

Экономист Чирков: РФ зеркально ответит на конфискацию активов в пользу Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Совет ЕС официально решил направить чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине.

Россия зеркально ответит в том случае, если Евросоюз передаст доходы с ее замороженных активов Украине. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Будут конфискованы активы недружественных стран. То есть фактически страны Европы оплатят финансирование украинских вооруженных сил из активов, которые держат их собственные граждане, компании и фонды на территории России», — пояснил он.

Чирков отметил, что механизмы по разблокировке активов россиян на Западе уже заработали, поэтому Россия вправе действовать ровно по той же схеме, конфискуя российские активы и ценные бумаги у держателей из недружественных стран.

Передавая Украине российские активы, ЕС еще и наносит удар собственной репутации, подчеркнул Чирков. Он пояснил, что действия ЕС — это в чистом виде нарушение прав собственности, которое повлечет серьезные и необратимые последствия.

«Безусловно, привлекательность западной юрисдикции для инвесторов из огромного количества стран станет очень спорной. С подобными действиями желание финансировать западные страны у граждан и компаний других государств пропадет. Нарушение прав собственности больше всего грозит тем, кто их нарушает», — заявил Чирков.

Совет ЕС официально решил направить чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине. При этом 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% будет направлено на программы ЕС по восстановлению Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВФ допустили подрыв мировой валютной системы из-за планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки киевского режима.

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